Лишённые гражданства РФ смогут оставаться в стране до 90 дней. Такой законопроект подготовили в МВД. Документ также предлагает упрощённый порядок выдачи вида на жительство тем, кто имеет родственников, постоянно проживающих на территории, относившейся к Российской империи или СССР.