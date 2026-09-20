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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о критике Ткачева со стороны Разина: «Спортсменам всю жизнь в жопу дули. Но такие вещи нужно решать внутри команды»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на публичную критику нападающего « Металлурга » Владимира Ткачева со стороны главного тренера команды Андрея Разина .

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