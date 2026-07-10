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ГТРК Татарстан

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Жители Казани пожаловались на ночные заезды питбайкеров на улице Дубравной

Жители Казани пожаловались на ночные заезды питбайкеров на улице Дубравной

Через полчаса наступит период ночной тишины. А вот у наших телезрителей — жителей домов на улице Дубравной — наоборот, в ближайшее время начнётся шумное время: каждую ночь покой прерывает резкий рёв питбайков.

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