Жители Казани пожаловались на ночные заезды питбайкеров на улице Дубравной

Через полчаса наступит период ночной тишины. А вот у наших телезрителей — жителей домов на улице Дубравной — наоборот, в ближайшее время начнётся шумное время: каждую ночь покой прерывает резкий рёв питбайков.
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