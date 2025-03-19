Зачем добавлять водку в бульон: 5 причин, зачем повару нужна «беленькая» на кухне

Водка хороша не только в паре с селедкой. Повара активно используют ее в процессе приготовления разных блюд, чтобы придать им мягкости, улучшить вкусовые качества, усилить аромат и даже ускорить процесс приготовления продуктов.
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