СМИ: На Украине формируют оппозицию вокруг Залужного, хотя никто не слышал его голос

Украинский инсайдерский Telegram-канал «Резидент» опубликовали информацию о том, что в Киеве начали в спешном порядке создавать оппозицию действующему президенту незалежной Владимиру Зеленскому вокруг экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
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