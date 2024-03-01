СМИ: На Украине формируют оппозицию вокруг Залужного, хотя никто не слышал его голос

Украинский инсайдерский Telegram-канал «Резидент» опубликовали информацию о том, что в Киеве начали в спешном порядке создавать оппозицию действующему президенту незалежной Владимиру Зеленскому вокруг экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.