Школьница из Алексеевского завоевала Гран-При Всероссийского конкурса

Третьеклассница школы №1539 в Алексеевском Алина Кондрашова под руководством своего педагога Ольги Калаевой выступила на VI Всероссийском конкурсе творческих инициатив «Весна 1945 года», посвящённом 80-ти летнему юбилею Победы, и завоевала Гран-При.
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