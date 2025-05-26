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АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

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Школьница из Алексеевского завоевала Гран-При Всероссийского конкурса

Третьеклассница школы №1539 в Алексеевском Алина Кондрашова под руководством своего педагога Ольги Калаевой выступила на VI Всероссийском конкурсе творческих инициатив «Весна 1945 года», посвящённом 80-ти летнему юбилею Победы, и завоевала Гран-При.

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