В ДТП с участием Chevrolet Niva и Mercedes в Губкинском пострадал пассажир

На перекрестке в Губкинском в четверг, 9 января, столкнулись Chevrolet Niva и Mercedes Benz E320. В дорожно-транспортном происшествии пострадал пассажир одной из машин, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО.
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