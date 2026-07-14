Франция сенсационно проиграла в полуфинале ЧМ-2026 в свой главный национальный праздник

Сборная Франции сенсационно проиграла Испании со счётом 0:2 в полуфинале чемпионата мира по футболу. Матч прошёл 14 июля в Арлингтоне (штат Техас, США) — в день главного национального праздника Франции, Дня взятия Бастилии.