История и археология: Как сын крепостного крестьянина стал фабрикантом-миллионщиком и любимым ювелиром императора

Когда говорят о ювелире при императорском дворе, первым делом на ум приходит имя Карла Фаберже. Однако есть еще одно известное имя, который поставлял ко двору портсигары и кубки, шкатулки и сервизы, занимался ювелирным оформлением книг и альбомов.