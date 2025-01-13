Топилин ознакомился с крупнейшими проектами «Казаньоргсинтеза»

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин посетил «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР), один из крупнейших российских производителей полиэтилена и единственный, выпускающий поликарбонаты.
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