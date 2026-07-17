В Британии запретили паровозы после пожара из-за "Хогвартс-экспресс"

Государственная компания Network Rail, которая владеет и управляет инфраструктурой железных дорог Великобритании, ввела запрет на паровозы из-за опасений возникновения пожаров после того, как поезд из фильмов про Гарри Поттера стал причиной лесного пожара.
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