Келлог: Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией

Президент Владимир Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Российской Федерацией. Об этом заявил в ходе интервью телевизионному каналу Fox News спецпосланник главы Соединенных Штатов Кит Келлог, прокомментировавший возможное решение Германии начать поставки крылатых ракет Taurus Украине.
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