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Ответ на пост «Звонок из банка»

Совсем обленились ребята. Последние два звонка проходили по следующей схеме:- снимаю трубку;- механический голос "Вас приветствует мобильный помощник вашего банка от вас поступила заявка на смену телефонного номера/по вашей заявке одобрен кредит/etc, если вы не совершали данного действия, скажите "нет" для связи с оператором";- соединяет с оператором вне зависимости от ответа;- "Оператор вашего банка *name*, чем могу помочь?";- на мои слова, что это они мне позвонили и пусть расскажет, зачем, начинает доказывать, что позвонил я, т.

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