Собянин сообщил о защите Москвы-реки и развитии электросудов

Сергей Собянин представил информацию о том, как Москва поддерживает чистоту Москвы-реки. Ежедневная работа специалистов ГУП «Мосводосток» включает сбор мусора с поверхности, устранение загрязнений и удаление илового осадка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии