Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Собянин сообщил о защите Москвы-реки и развитии электросудов

Сергей Собянин представил информацию о том, как Москва поддерживает чистоту Москвы-реки. Ежедневная работа специалистов ГУП «Мосводосток» включает сбор мусора с поверхности, устранение загрязнений и удаление илового осадка.

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