Сводки СВО, 4 октября, главное: Начался штурм последнего села, закрывающего путь на Краматорск 1683-й день спецоперации.
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