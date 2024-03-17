Путин: сделаем все, чтобы запросы граждан были реализованы

Лидирующий на выборах президента РФ кандидат, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что власти сделают все, чтобы запросы граждан, прозвучавшие на встречах с избирательным штабом, были реализованы.
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