Добрый Мир
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Добрый Мир

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За упокой Бориса Акунина. Не чокаясь

За упокой Бориса Акунина. Не чокаясь

Как вы уже, наверное, знаете, в минувшую пятницу крупнейшие монополисты книгоиздательского и книготоргового рынка России – ЭКСМО-АСТ, «Буквоед»,  «Читай–город» и «Лабиринт» временно, и как указано в их публичных заявлениях, до выяснения всех обстоятельств, приостановили печать и выкладку в местах продаж книг признанных в РФ иноагентами беллетристов Бориса Акунина и Дмитрия Быкова «в связи с вызвавшими большой общественный резонанс  спорными заявлениями»  последних.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
И ВОДКУ НА ПОМИНКИ НЕ СЛЕД ТРАТИТЬ. ЛУЧШЕ-ЗА НАШУ ПОБЕДУ !!!
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4 час.

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