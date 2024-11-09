Новинки народного оборонно-промышленного комплекса представили в Новосибирской области

До начала заседания главе региона представили образцы проходящей испытания техники: комплексы радиоэлектронной борьбы, наземные робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппараты различных типов и назначения.
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