В народном календаре 28 июля день с забавным названием — Кирики-мокродырики. Считается, что сегодня ровно середина лета, и солнце светит особенно ярко (мы бы сказали, нещадно палит).
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В народном календаре 28 июля день с забавным названием — Кирики-мокродырики. Считается, что сегодня ровно середина лета, и солнце светит особенно ярко (мы бы сказали, нещадно палит).
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