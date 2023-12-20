Встреча с мастером гончарного дела Бовда Ю.И.

Уже не в первый раз наше учреждение образования посетил мастер гончарного дела Бовда Юрий Иванович. Все ребята с радостью бежали к нему на встречу, потому что там не только можно узнать что-то новое, а главное - внести свою частичку в создание изделия из глины.