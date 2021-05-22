Когда на пенсию может выйти многодетная мама: все зависит от количества детей в семье

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Уссурийске Приморского края напоминает, что в соответствии с действующим пенсионным законодательством многодетные мамы могут оформить страховую пенсию досрочно — ранее общеустановленного пенсионного возраста, сообщили ИА UssurMedia в ведомстве.