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Когда на пенсию может выйти многодетная мама: все зависит от количества детей в семье

Когда на пенсию может выйти многодетная мама: все зависит от количества детей в семье

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Уссурийске Приморского края напоминает, что в соответствии с действующим пенсионным законодательством многодетные мамы могут оформить страховую пенсию досрочно — ранее общеустановленного пенсионного возраста, сообщили ИА UssurMedia в ведомстве.

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