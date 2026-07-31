Трамп не уверен, что США передадут Украине лицензию на производство Patriot

«На самом деле мы не лицензируем оборудование», — сказал он в интервью Financial Times. Трамп также сообщил, что его главный приоритет — завершение российско-украинского конфликта, а в ближайшие дни Украину впервые посетят его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер.