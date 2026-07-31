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УтроNews

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Трамп не уверен, что США передадут Украине лицензию на производство Patriot

Трамп не уверен, что США передадут Украине лицензию на производство Patriot

«На самом деле мы не лицензируем оборудование», — сказал он в интервью Financial Times. Трамп также сообщил, что его главный приоритет — завершение российско-украинского конфликта, а в ближайшие дни Украину впервые посетят его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер.

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