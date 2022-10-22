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Энтони Смит: «Для О’Мэлли Петр Ян – самый простой соперник на пути к титулу»

Боец UFC Энтони Смит поделился ожиданиями от боя Шона О’Мэлли и Петра Яна на UFC 280 в Абу-Даби. «Шон очень умен, если говорить о подборе соперников.

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