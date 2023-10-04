Советуют поменять местами передние и задние колеса – рекомендуете?

Читатель «За рулем» хочет узнать:— Допустимо ли при обслуживании современного автомобиля переставлять местами передние и задние колеса для их равномерного износа?Ответ экспертаАлександр Виноградов, редактор:– Если рисунок протектора направленного типа, нельзя переставлять колеса с одного борта на другой: в этом случае шина не обеспечивает должных сцепных свойств.
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