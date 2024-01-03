Замглавы МИД Ирана Сафари: Россия сможет образовать секретариат в БРИКС

Россия способна образовать секретариат в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом РИА Новости заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.
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