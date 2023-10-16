В Калуге состоится музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Музыкальный фестиваль Денис Мацуев представляет: диалог поколений проходит по всей России. Он объединяет на сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы - от юных звёзд до всемирно известных музыкантов.
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