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В Калуге состоится музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

В Калуге состоится музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Музыкальный фестиваль Денис Мацуев представляет: диалог поколений проходит по всей России. Он объединяет на сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы - от юных звёзд до всемирно известных музыкантов.

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