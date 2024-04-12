Народная инициатива: в Швейцарии пройдет референдум, чтобы отменить санкции против РФ

Гражданские активисты в Швейцарии инициировали референдум по предложениям, которые положили бы конец жестким экономическим санкциям страны в отношении России и исключили бы любые карательные ограничения на торговлю с Китаем.
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