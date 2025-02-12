В Госдуме обратились в МВД после ДТП со скорой и авто с военными в Белгороде

Депутат Государственной Думы Сергей Леонов направил обращение руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой лично проконтролировать расследование дела о ДТП со скорой и автомобилем BMW с военными в Белгороде.
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