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В Госдуме обратились в МВД после ДТП со скорой и авто с военными в Белгороде

В Госдуме обратились в МВД после ДТП со скорой и авто с военными в Белгороде

Депутат Государственной Думы Сергей Леонов направил обращение руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой лично проконтролировать расследование дела о ДТП со скорой и автомобилем BMW с военными в Белгороде.

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