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Мировое обозрение

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Электромобили Toyota и Lexus для рынка Северной Америки тоже освоят зарядные разъёмы NACS, продвигаемые компанией Tesla

Электромобили Toyota и Lexus для рынка Северной Америки тоже освоят зарядные разъёмы NACS, продвигаемые компанией Tesla

Оставаясь крупнейшим автопроизводителем в мире, корпорация Toyota до сих пор медленно расширяла ассортимент электромобилей, изо всех сил хватаясь за гибриды, в развитие которых десятилетиями вкладывала огромные суммы.

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