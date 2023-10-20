Электромобили Toyota и Lexus для рынка Северной Америки тоже освоят зарядные разъёмы NACS, продвигаемые компанией Tesla

Оставаясь крупнейшим автопроизводителем в мире, корпорация Toyota до сих пор медленно расширяла ассортимент электромобилей, изо всех сил хватаясь за гибриды, в развитие которых десятилетиями вкладывала огромные суммы.
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