У БРИКС есть ответ на угрозы Трампа

Будущий глава Белого дома рассказал, как будет давить конкурентов торговыми пошлинами. До инаугурации Дональда Трампа, которая назначена на 20 января, остается еще семь недель, однако избранный президент США уже раздает одну угрозу за другой.
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