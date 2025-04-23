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На имущество Чубайса наложен арест

На имущество Чубайса наложен арест

Исполнительное производство открыто на основании решения Арбитражного суда Москвы.Приставы завели исполнительное производство на основании решения московского арбитража в отношении экс-главы госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, сообщает ТАСС.

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