На имущество Чубайса наложен арест

Исполнительное производство открыто на основании решения Арбитражного суда Москвы.Приставы завели исполнительное производство на основании решения московского арбитража в отношении экс-главы госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, сообщает ТАСС.
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