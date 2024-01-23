Незаконные склады демонтировали в Щербинке

Около 400 квадратных метров самостроя демонтировали в ТиНАО. Объекты использовали в складских целях. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.