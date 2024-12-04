Певица Натали решилась озвучить тайну смерти ее мужа

Артистка дала первое интервью, в котором раскрыла подробности трагедии. Певица Натали кадр шоу "Секрет на миллион" на НТВПолтора года назад в семье певицы Натали случилась трагедия: ушел из жизни ее муж Александр Рудин.
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