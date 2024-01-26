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Депутат Рады Безуглая назвала трех кандидатов на должность Залужного

Депутат Рады Безуглая назвала трех кандидатов на должность Залужного

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предположила, что его пост в случае отставки главкома могут занять начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк, либо командующий сухопутных войск Украины Александр Сырский.

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