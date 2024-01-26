Депутат Рады Безуглая назвала трех кандидатов на должность Залужного

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предположила, что его пост в случае отставки главкома могут занять начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк, либо командующий сухопутных войск Украины Александр Сырский.
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