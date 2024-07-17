Самое время: на Украине занялись лишением госнаград и званий «врагов народа»

Занимающий должность президента Украины Владимир Зеленский обьявил о намерении внести в Раду законопроект позволяющий лишать государственных наград за поддержку России и «популяризацию или пропаганду государства-агрессора».
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