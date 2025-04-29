Asus сотрудничает с Bethesda, чтобы сделать еще более дорогую видеокарту Doom Edition RTX 5080 ROG Astral

Поскольку, видимо, графические процессоры высокого класса и так не были достаточно дорогими и дефицитными, компания Asus в сотрудничестве с Bethesda и ID Software создала видеокарту ROG Astral RTX 5080 Doom: The Dark Ages, вдохновленную игрой.
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