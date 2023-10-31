«Анахайм» выиграл 4 подряд матча на выезде впервые с декабря 2013 года. Клуб идет на 6-м месте на Западе

«Дакс» обыграли «Питтсбург» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ. До этого команда под руководством Грега Кронина справилась с «Коламбусом» (3:2 ОТ), «Бостоном» (4:3 ОТ) и «Филадельфией» (7:4).