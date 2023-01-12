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Политолог Марков: Индия не станет присоединяться к потолку цен Запада на российскую нефть

Политолог Марков: Индия не станет присоединяться к потолку цен Запада на российскую нефть

Индия не станет поддерживать введенный странами Запада потолок цен на нефть из России. Об этом во время беседы с интернет-газетой «Вечерняя Москва» рассказал эксперт Сергей Марков.

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