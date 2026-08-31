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Пятый канал

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Банк России представил логотип цифрового рубля

Банк России представил логотип цифрового рубля

Центральный Банк России представил логотип цифрового рубля. Соответствующие фотографии регулятор опубликовал на своем официальном сайте.

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