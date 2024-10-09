«Городской» состав шин Pirelli дебютирует в Мексике

PirelliКомпания Pirelli, которая является монопольным поставщиком резины для чемпионата мира Формула 1, в 2025 году добавит в гамму покрышек новый сверхмягкий компаунд C6, подготовленный специально для городских автодромов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии