Группа подростков избила мужчину у ночной наливайки на Ленинском В Красносельском районе полиция расследует драку у ночного алкомаркета.
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Группа подростков избила мужчину у ночной наливайки на Ленинском В Красносельском районе полиция расследует драку у ночного алкомаркета.