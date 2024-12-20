Глава Сената Мадагаскара процитировал Евангелие на заседании Совфеда

Россия — дружественная для Мадагаскара страна, и она может служить моделью для острова, который «обладает большим человеческим, и экономическим потенциалом, но пока его не до конца использует на благо развития страны и своего народа».
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