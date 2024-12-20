Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Это всё под врачей среднеазиатов делается так как их в российских поликлиниках стало больше чем в славян, а их подгот...Врачей защитили о...
  • Александр Жигилий
    А сколько у нас программистов от СВО освобождено, сколько знаменитых хаккеров- где противодействие!? Самое глупое в э...Краснов: Доля киб...
  • Любовь Головина
    Говоруны, вы все только заявляете, а где контроль и действия?Генпрокурор заяви...

Глава Сената Мадагаскара процитировал Евангелие на заседании Совфеда

Россия — дружественная для Мадагаскара страна, и она может служить моделью для острова, который «обладает большим человеческим, и экономическим потенциалом, но пока его не до конца использует на благо развития страны и своего народа».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх