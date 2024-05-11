"Братья, пора поднять голову": таджики в ответ на проверки при въезде в Россию готовы пойти на решительные меры

Дело тут в самой кривой системе госзакупок, где побеждает тот, кто выставит минимальную цену. Он автоматически становится победителем и при этом совершенно никого не интересует каким образом он добьётся этой задекларированной стоимости услуги. Вот и побеждают организации, которые затем начинают экономить на всём. На зарплатах, на обслуживании транспортных средств, на медоосмотрах и т.д. Вот эту систему госзакупок надо в корне менять. Оттуда всё. Если ты сбил первоначальную цену на 30%, то будь добр, разъясни, каким образом ты этого добьёшься.

ВЧ

Владимир Черноморский

Это все понятно и нормально, но когда выгодно запускать в страну психов, не людей, которые не имеют прав и могут дать возможность заработать нашей власти, это уже маразм и вопрос, в психологическом состоянии наше правительства, они же толкают, чтобы Россияне, сами своими силами навели порядок, но все это будет организовано с пролитием крови, зачем они толкают свое население на такие меры, в голове не укладывается в нормальности партии власти единой России. Даже депутаты других партий это понимают, хотят чтобы ситуация изменилась, в принятии мер и законов, а единая Россия мер не принимает, мы типа вас понимаем, согласны, ну мы фракция и по другому поступить не можем и закон ваш не примим, что уже и происходит. Ну как так, мы то жители страны, ещё с ума не сошли, мы всё видим и результат, крокус теракт, погибшие люди и их родственники погибших все понимают, а где меры ?!