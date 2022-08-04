Пелосі: Грайнера затримано з невірних причин і має бути звільнено Спікер Палати представників зазначила, що вона та її колеги продовжуватимуть домагатися звільнення Бріттні Грайнер, Пола Уїлана та інших американців, несправедливо й у порушення прав людини затриманих за кордоном Спікер Палати представників Конгресу США та третя особа держави – Ненсі Пелосі – випустила сьогодні заяву […] Сообщение Пелосі: Грайнера затримано з невірних причин і має бути звільнено появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.