Биолог назвала условие, при котором мир окажется в смертельной опасности от Марбурга

Вероятность заразиться вирусом Марбург от человека к человеку есть только при контакте с биологическими жидкостями или тканями, если люди просто общаются, шанс подцепить болезнь очень маленький, сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова .
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