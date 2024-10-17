Биолог назвала условие, при котором мир окажется в смертельной опасности от Марбурга

Вероятность заразиться вирусом Марбург от человека к человеку есть только при контакте с биологическими жидкостями или тканями, если люди просто общаются, шанс подцепить болезнь очень маленький, сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова .