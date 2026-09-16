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Русская весна

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Поддубный рассказал, что делать, чтобы число патриотов России росло

Поддубный рассказал, что делать, чтобы число патриотов России росло

Патриотов в России будет больше, если развивать массовое детское патриотическое движение, привлекать к воспитательной работе Героев России и создавать условия для того, чтобы патриотизм был социальной нормой, считает представитель федеральной пятёрки списка «Единой России» на выборах в Госдуму, Герой РФ Евгений Поддубный.

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