Поддубный рассказал, что делать, чтобы число патриотов России росло

Патриотов в России будет больше, если развивать массовое детское патриотическое движение, привлекать к воспитательной работе Героев России и создавать условия для того, чтобы патриотизм был социальной нормой, считает представитель федеральной пятёрки списка «Единой России» на выборах в Госдуму, Герой РФ Евгений Поддубный.
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