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Брянский тепловоз с новым тормозом отправили на сертификацию

Брянский тепловоз с новым тормозом отправили на сертификацию

Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в Трансмашхолдинг, ТМХ) направил на испытания магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ28 с электропневматическим тормозом — для подтверждения сертификата соответствия требованиям Таможенного союза.

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