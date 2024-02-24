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Импорт нефти из РФ в ЕС рухнул с 28 до 3% в прошлом году, а газа - с 33 до 13%

Импорт нефти из РФ в ЕС рухнул с 28 до 3% в прошлом году, а газа - с 33 до 13%

Евростат сообщил, что если в конце 2021 года российская нефть и нефтепродукты составляла во всех поставках в ЕС 28% от общего объёма, то на конец 2023 года эта доля рухнула всего до 3%, хотя и за это ЕС платит России деньги, которые идут известно на что в период проведения СВО.

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