Россия и Зимбабве укрепляют международное сотрудничество по продвижению русского языка

В Год педагога и наставника делегация Минпросвещения России во главе с временно исполняющим обязанности директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Усманом Рассухановым посетила столицу Республики Зимбабве Хараре.
В Год педагога и наставника делегация Минпросвещения России во главе с временно исполняющим обязанности директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Усманом Рассухановым посетила столицу Республики Зимбабве Хараре.
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