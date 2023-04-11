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Россия и Зимбабве укрепляют международное сотрудничество по продвижению русского языка

Россия и Зимбабве укрепляют международное сотрудничество по продвижению русского языка

В Год педагога и наставника делегация Минпросвещения России во главе с временно исполняющим обязанности директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Усманом Рассухановым посетила столицу Республики Зимбабве Хараре.

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