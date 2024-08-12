Путин: РФ готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире

Президент России Владимир Путин в своем обращении по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024» заявил, что РФ готова развивать систему равной и неделимой мировой безопасности.
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